Эрдоган о себе и российском коллеге Путине: «В мире остались только два лидера»

Эрдоган назвал себя и Путина единственными лидерами в мире с большим опытом

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Президент Турции заявил о желании продолжать диалог с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались только два опытных лидера — он и его российский коллега Владимир Путин. Такое мнение он высказал в ходе общения с молодежью в провинции Газиантеп на юго-востоке страны, сообщается в материале ТАСС.

«Есть я и Владимир Путин. Говорю это не потому, что я — это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого президента, важно сохранить диалог с Москвой и продолжать политику. В качестве антипримера и доказательства своего мнения Эрдоган привел неудачный, по его мнению, опыт Германии: когда пост канцлера покинула Ангела Меркель, политика в этом государстве «закончилась».

Глава Турции подчеркнул, что уважает и предшественника Меркель Герхарда Шредера, считает его «действительно хорошим лидером». Политики продолжают общение и периодически встречаются на турецкой территории.

В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия ценит действия Турции, направленные на урегулирование украинского конфликта, в частности, государство представило площадку для переговоров с Киевом в 2022 году. Однако поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Анкары, говорил министр, вызывают недоумение.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лавров в ходе встречи глав МИД России, Турции и Ирана в Дохе призвал не допустить захвата Сирии вооруженной оппозицией.