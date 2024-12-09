Новосибирские ученые создали уникальный материал для имплантов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сотрудники института экспериментальной биологии и медицины клиники имени Мешалкина первыми в мире разработали композит с прочностью, как у кости.

Новосибирские ученые разработали сверхлегкий карбидный композит со сквозной пористостью для имплантов, который по прочности близок к кости. Он является одним из самых твердых керамических материалов и носит название «черный алмаз» и прежде не использовался для имплантации. Российские специалисты первыми в мире успешно применили его в своей практике.

Об открытии журналистам «Известий» рассказали научные сотрудники института экспериментальной биологии и медицины клиники имени Мешалкина. В материале подчеркивается, что над получением подходящего материала для онкопротезирования эксперты всего мира работают уже много лет. Прежде подобные композиты производились на основе тантала, диоксида циркония, оксида алюминия, нитинола, кобальтхрома и титана. Но все опробованные варианты до этого момента или не имели сквозной пористости, или давали усадку.

«Идея создать универсальный материал, который будет использоваться, в том числе, в медицинской промышленности, возникла десять лет назад. В основе композита — керамическая матица. Прочность материала приближена к прочности кости. Опыты показали, что его можно использовать в качестве костных имплантов», — рассказали в клинике Мешалкина.

Как отмечается в материале, уникальная разработка сибирских экспертов может потеснить популярный в сфере онкопротезирования костей титан благодаря особым свойствам. Материал создан на основе карбида бора, который считается одним из самых прочных, стойких соединений, он не растворяется кислотами и не подвержен коррозии, не поддается биологическому и механическому воздействию. Его планируют использовать в различных областях промышленности и в медицине.

По информации ученых, композит отличается легкостью, он также нетоксичен и позволяет производить импланты, с которыми человек сможет проходить МРТ-диагностику. Титановые аналоги этот вид исследования исключают.

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