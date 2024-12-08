Предпремьерный показ фильма «Алдан» о подвигах героев СВО прошел в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Патриотическая драма основана на реальных событиях.

В Москве прошел предпремьерный показ фильма «Алдан». Кинокартина о героях СВО была представлена в Национальном центре «Россия». Показ посетили участники специальной военной операции. По словам главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, герои СВО должны были озвучить свои замечания, по которым в дальнейшем бы внесли коррективы.

«Сегодня абсолютно необходимо доносить до людей правду о специальной военной операции, тех ценностей, которые мы защищаем, в том числе через искусство, кино», — заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Картина «Алдан» режиссера Дмитрия Кольцова стала первым художественным межрегиональный проектом с участием кинематографистов из из Донбасса и Новороссии. Роли в фильме исполнили актеры Якутии и звезды российского кино — Иван Охлобыстин и Дмитрий Дюжев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер и актер Эмир Кустурица считает одной из ключевых проблем современного кинематографа то, что происходит между готовым фильмом и его прокатом.