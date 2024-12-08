Фото: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin

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Избранный президент США рассказал об изменениях, которые запланировал реализовать после инаугурации.

В качестве президента США избранный кандидат от республиканцев Дональд Трамп, скорее всего, сократит объемы военной помощи Украине. Об этом он рассказал в телепередаче «Meet the Press» на канале NBC News. Кроме того, политик снова пообещал завершить конфликт, «если сможет».

Помимо прочего, Трамп заявил о намерении помиловать людей, осужденных за захват Капитолия в январе 2021 года, так как считает, что многие из них подверглись слишком суровому обращению в тюрьме. Он также планирует депортировать миллионы нелегальных иммигрантов и попытаться положить конец гражданству по праву рождения.

Прежде Дональд Трамп сообщал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский хотел бы «заключить сделку» с Россией. Избранный президент США уверен, что приступить к переговорам надо незамедлительно, иначе ситуация усугубится. В то же время в прессе обсуждается и политика пока действующего главы Белого дома Джо Байдена, который торопится отдать Украине все обещанные деньги, чтобы «заплатить за молчание» Зеленскому.

Что касается позиции России относительно конфликта, официальные лица не раз подчеркивали, что накачивание Киева оружием не приближает завершение военных действий, а только ведет к эскалации и делает другие страны, осуществляющие поставки, непосредственными участниками. На обещания Трампа повлиять на обстановку министр иностранных дел Сергей Лавров отвечал — Москва готова рассмотреть варианты и ждет предложений.

Ранее, писал 5-tv.ru, о готовности России к переговорам напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. А еще о том, что Зеленский на законодательном уровне запретил подобный диалог.