Россия запросила консультации Совбеза ООН по Сирии

Фото: Yuki Iwamura/ТАСС

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Необходимо понять, что сейчас происходит вокруг сил ООН по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем Голанских высотах.

Россия запросила срочные закрытые консультации Совета безопасности ООН в связи с ситуацией в Сирии. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, необходимо понять, что в новых обстоятельствах происходит вокруг сил ООН по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем Голанских высотах.

Ожидается, что консультации пройдут в понедельник, 9 декабря.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в этот же день призвал не допустить насилия на фоне смены власти в Сирии. По его словам, вопрос будущего страны должны определить сами жители Сирии, а спецпосланник генсека ООН будет содействовать им в этом.

МИД России ранее сообщил, что президент Сирии решил оставить свой пост и покинуть страну. Перед этим он провел переговоры с участниками вооруженного конфликта, по итогам которых дал указание передать власть мирным путем.

В ведомстве уточнили, что Россия не принимала участия в переговорах. В связи с этим Москва обращается ко всем сторонам конфликта с настоятельным призывом отказаться от применения насилия и решить вопросы мирным путем.

Тем временем Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил в Сирии заявила, что работает над формированием переходного руководящего органа, «наделенного всей полнотой исполнительной власти».

По мнению оппозиции, переходные власти в стране обеспечат трансформацию Сирии в демократическую и свободную страну. Представители коалиции также заявили о планах установить партнерские отношения со странами Ближнего Востока и мира в целом, дабы «построить Сирию заново».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей может находиться в Москве, где ему предоставили убежище власти России.