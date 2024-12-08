СК сообщил о хищении 240 миллионов рублей с помощью имитации ранений военных

СК: шесть офицеров имитировали ранения военных и похитили 240 миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Соучастники преступной схемы присвоили средства, предназначенные для компенсации военнослужащим.

Шесть офицеров организовали имитацию ранений военнослужащих и похитили таким образом 240 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru сообщили в Следственном комитете России.

Уточняется, что всего была организована имитация ранений 45 человек. Таким образом были незаконно получены средства, предназначенные для компенсации военным.

Соучастники преступной схемы привлекаются к уголовной ответственности, отметили в ведомстве.

Полиция Ростовской области ранее задержала двоих граждан, подозреваемых в краже 3,5 миллиона рублей у участника спецоперации. Злоумышленники подстерегали военнослужащего возле госпиталя, где он проходил лечение. Когда мужчина выписался и направился домой, подозреваемые завязали с ним знакомство и предложили подвезти на машине. По дороге военный уснул, а проснулся уже без ценных личных вещей и 3,5 миллиона рублей на банковском счете.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, полиция насчитывает как минимум пять аналогичных краж, жертвами которых стали военнослужащие. В общей сложности злоумышленники присвоили 11 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК России выявил хищение еще одного комплекса Минобороны на 700 миллионов рублей.