СК сообщил о хищении 240 миллионов рублей с помощью имитации ранений военных
СК: шесть офицеров имитировали ранения военных и похитили 240 миллионов рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Соучастники преступной схемы присвоили средства, предназначенные для компенсации военнослужащим.
Шесть офицеров организовали имитацию ранений военнослужащих и похитили таким образом 240 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru сообщили в Следственном комитете России.
Уточняется, что всего была организована имитация ранений 45 человек. Таким образом были незаконно получены средства, предназначенные для компенсации военным.
Соучастники преступной схемы привлекаются к уголовной ответственности, отметили в ведомстве.
Полиция Ростовской области ранее задержала двоих граждан, подозреваемых в краже 3,5 миллиона рублей у участника спецоперации. Злоумышленники подстерегали военнослужащего возле госпиталя, где он проходил лечение. Когда мужчина выписался и направился домой, подозреваемые завязали с ним знакомство и предложили подвезти на машине. По дороге военный уснул, а проснулся уже без ценных личных вещей и 3,5 миллиона рублей на банковском счете.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, полиция насчитывает как минимум пять аналогичных краж, жертвами которых стали военнослужащие. В общей сложности злоумышленники присвоили 11 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК России выявил хищение еще одного комплекса Минобороны на 700 миллионов рублей.