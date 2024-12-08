Башар Асад с семьей может находиться в Москве

Фото: www.globallookpress.com/Syrian Presidency

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Россия предоставила убежище бывшему президенту Сирии.

Бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей находится в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — цитирует агентство собеседника.

МИД России ранее сообщил, что президент Сирии решил оставить свой пост и покинуть страну. Перед этим он провел переговоры с участниками вооруженного конфликта, по итогам которых дал указание передать власть мирным путем.

В ведомстве уточнили, что Россия не принимала участие в переговорах. В связи с этим Москва обращается ко всем сторонам конфликта с настоятельным призывом отказаться от применения насилия и решить вопросы мирным путем.

Также Россия призвала уважать мнение всех этноконфессиональных групп сирийского общества и усилия по созданию инклюзивного политического процесса, основанного на резолюции 2254, единогласно принятого Советом Безопасности ООН.

Кроме того, Москва поддерживает усилия ООН по организации переговоров в Женеве и обеспечивает безопасность своих граждан в Сирии, приведя военные базы в состояние повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сирии начата работа по передаче власти переходному правительству. Об этом заявила Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил.