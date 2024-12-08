На северных Курилах зафиксировано землетрясение

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Подземные точки ощутили в городе Северо-Курильске.

Землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано в воскресенье 8 декабря у побережья северных Курил. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По данным специалиста, очаг землетрясения находился в Охотском море на глубине 291 километра, в 86 километрах на северо-запад от острова Матуа Большой гряды Курильских островов.

По предварительным данным, подземные точки ощутили в городе Северо-Курильске на острове Парамушир — силой до трех баллов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1. В МЧС подземный толчок охарактеризовали как «ощущаемое сейсмособытие», эпицентр находился в Кроноцком заливе