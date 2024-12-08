Электричество в Абхазии будут включать на пять часов в день

Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин

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Введение нового графика отключений света связано с дефицитом электроэнергии в республике.

Электроэнергию в Абхазии будут подавать дважды в день по 2 часа 20 минут и без ограничений ночью. Об этом сообщили в «Черноморэнерго».

«В связи со сложной ситуацией в энергоснабжении республики с 9 декабря 2024 года вводится новый график на подачу электроэнергии. С 21.00 до 7.00 подача электроэнергии будет осуществляться без ограничений», — говорится в сообщении.

Накануне «Черноморэнерго» ввело график отключения электричества, согласно которому время отключений увеличилось с четырех до шести часов в сутки. Последнее ограничение действовало с 1 ноября.

Введение нового графика отключений света связано с дефицитом электроэнергии в республике. И.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба 4 декабря на совещании с членами правительства заявил о чрезвычайной ситуации в энергетике и не исключил введения режима ЧС.

По его словам, есть риск остановки Ингурской ГЭС, из-за чего придется увеличить интервалы веерных отключений света и нарастить закупки электроэнергии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты абхазского парламента проголосовали против ратификации инвестиционного соглашения с российскими юридическими лицами в республике.