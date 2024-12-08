«Выдумщики»: в Кирове появилась новогодняя ель с гигантскими пельменями

Фото, видео: 5-tv.ru

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Идея пришла в голову одной из местных жительниц.

Новогоднюю ель в Кирове украсили пельменями ручной работы. Эксклюзивное видео появились в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что пельмени выглядят настоящими, но на самом деле они выполнены из текстиля. Такая идея пришла в голову одной из жительниц. Ей захотелось, чтобы дерево получилось гастрономическим и аппетитным.

«Мои фантазии тут же воплотили, за одну ночь. Пошили 33 пельменя и сделали их большими, гигантскими», — рассказала Марина.

Все жители поддержали идею. Они фотографируются и хвалят автора таких украшений. По их мнению, теперь новогоднюю ель в таком обличии можно считать символом города.

«Свердловский уральский пельмень, а здесь Тюменский. Замечательно, выдумщики», — подчеркнула другая горожанка.

Как стало известно, такую композицию представили на Всероссийском фестивале елок, а ее конкурентами стали еще сто похожих лесных красавиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что главная новогодняя ель России будет доставлена в Кремль в полночь 12 декабря. Спилена ель будет 9 декабря, а затем в течение нескольких дней главный символ Нового года 2025 будут упаковывать.