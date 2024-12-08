Трамп призвал отменить право на получение гражданства США по рождению

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новый глава Белого дома назвал это право «смешным».

Избранный президент США Дональд Трамп призвал отменить право на получение гражданства по рождению, закрепленное в 14-й поправке к конституции страны.

«Мы должны положить этому конец», — заявил он в интервью телеканалу NBC News, назвав это право «смешным».

Таким образом Трамп предлагает лишить права на получение гражданства США тех, кто родился на территории страны, но чьи родители не являются американскими гражданами.

По словам избранного президента, такое право гарантировано только в США, на самом же деле оно закреплено в конституции более чем 30 стран мира.

На днях в Калифорнии прошли митинги против миграционной политики еще не вступившего в должность президента США. Активисты выступают против массовой депортации, которую еще в ходе предвыборной гонки обещал Трамп. По его словам, он планирует выслать из страны 11 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп пригрозил сделать Канаду 51-м штатом США, если страна не справится с торговым дефицитом, нелегальной миграцией и наркотрафиком.