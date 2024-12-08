«Построить заново»: оппозиция в Сирии сформирует переходный орган власти

Фото: Reuters/Firas Makdesi; 5-tv.ru

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Члены коалиции хотят «заново построить» страну.

В Сирии идет работа по передаче власти переходному правительству. Об этом сообщила Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил на своей странице в соцсети Х.

«Национальная коалиция подтверждает, что работает над формированием переходного руководящего органа, наделенного всей полнотой исполнительной власти», — говорится в публикации.

По мнению оппозиции, переходные власти в стране обеспечат трансформацию Сирии в демократическую и свободную страну.

Представители коалиции также указали на планы установить партнерские отношения со странами Ближнего Востока и мира в целом, дабы «построить Сирию заново».

Коалиция сирийской оппозиции была создана в 2012 году, она объединяет большую часть сирийских группировок, в том числе и участвующих в недавнем наступлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители вооруженной оппозиции взяли под контроль Дамаск. Международный аэропорт столицы Сирии прекратил работу.

В МИД России заявили, что президент Сирии Башар Асад в результате переговоров с оппозицией решил покинуть пост главы государства.