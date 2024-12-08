«Молитва и зарядка»: Газманов вновь заговорил о выходе на пенсию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец задумывался об этом еще до пандемии коронавируса.

Народный артист РФ Олег Газманов признался, что уже давно собирается выйти на пенсию. Об этом сообщают Дни.ру.

Певец уже несколько лет планирует уйти на покой, однако каждый раз появляются обстоятельства, которые мешают это сделать.

«Давно уже собирался. Я просто высыпаюсь, и все становится нормально. Но когда мне было 70 лет, я решил, что уйду на пенсию. И даже заикнулся где-то об этом в прессе. Но тут грянула пандемия. Поэтому решил поработать еще немного — чтобы поднять свою группу, помочь музыкантам», — рассказал Газманов.

После окончания пандемии артист вернулся к идее выйти на пенсию, однако стало известно о начале специальной военной операции. Певец понял, что не может в такой момент покинуть своих поклонников и старался оказывать всевозможную поддержку российским гражданам.

Кроме того, Газманов стал художественным руководителем проекта «Родники», который нацелен на поиск и развитие талантливых российских певцов, музыкантов, композиторов, поэтов. Он реализуется с ноября 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Многие удивляются, откуда 72-летний артист берет силы и энергию. В ответ на это Газманов шутит, что у него есть специальная батарейка, которую он ночью отстегивает и ставит на зарядку.

«Молитва и зарядка — и будет все в порядке!» — отмечает артист.

Певец также признался, что молодая супруга Марина Газманова жалуется на его постоянную занятость, и артист даже не может посетить тренажерный зал. При этом на концертах Газманов до сих пор делает свои легендарную стойку, так как занимается спортом дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Родион Газманов еще не женат.