Мэрия Тбилиси устанавливает огромную новогоднюю ель на месте сбора оппозиции

Фото, видео: 5-tv.ru

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С конца ноября протестующие предпочитают встречаться у здания парламента на Руставели.

Мэрия Тбилиси утром 8 декабря начала устанавливать ель перед зданием парламента Грузии, помешав оппозиционным сторонникам собраться в этом месте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Елку устанавливают на этом месте каждый год. Сейчас работы в самом разгаре», — указано в сообщении.

Дерево занимает практически все пространство — высота ели такая же, как и у здания, а размер основания сопоставим с площадью. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru. Накануне стало известно, что митингующие уже собирались в этом месте, но теперь вынуждены найти другое пристанище.

По предоставленным данным, процесс установки дерева охраняет полиция.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии запретят закрывать лица на митингах. Закон будет принят для предотвращения актов насилия во время митингов. Он будет представлен до 15 декабря и вступит в силу в конце месяца. По информации местных изданий, ожидается, что запрет будет распространяться также на респираторы, противогазы и даже очки.