«Ни одной кровиночки»: певица Натали раскрыла тайну смерти мужа

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Болезнь привела мужчину к органической депрессии.

Певица Натали раскрыла тайну смерти супруга Александра Рудина. Откровением она поделилась в шоу Леры Кудрявцевой на федеральном канале.

Звезда отметила, что мужа настигла страшная болезнь COVID-19 и они вместе два года справлялись с ее последствиями. Борьба с побочками оказала влияние на его психическое состояние. Артистка назвала такое состояние «смертью при жизни».

«Врачи говорили, что около 20% людей сталкиваются с этим, и через несколько месяцев, принимая лекарства, они возвращаются к жизни. Я надеялась, что ему станет лучше. Но, к сожалению, его болезнь лишь ухудшалась», — рассказала Натали.

Певица Натали с супругом Александром Рудиным и новорожденным сыном. ВКонтакте/Наталья Рудина/natali_star74official

У мужчины началась органическая депрессия, пострадали внутренние органы - в большей степени сосуды головного мозга. Это отчасти привело к тому, что он перестал контактировать с близкими, испытывал регулярные панические атаки и отказывался от помощи.

«Я никогда не видела смерть так близко. Он лежит вот так… Ни одной кровиночки», — призналась артистка.

В июле 2023 года Александр совершил самоубийство. Натали не могла принять новую реальность и на полтора года ушла в себя.

Только в декабре текущего года певица честно рассказала Лере Кудрявцевой, что такое решение супруга стало для нее ударом и она до сих пор пытается принять произошедшее.

Натали познакомилась с Александром когда ей было 17 лет, а ему 21 год. Их роман развивался стремительно и через некоторое время они заключили брак. За время их совместной жизни у пары родилось трое сыновей — Арсений, Анатолий и Евгений.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Натали отменила только один концерт после смерти мужа.