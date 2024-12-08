«В полубреду и на адреналине»: Кристина Асмус получила серьезную травму

Фото: Гердо Владимир/ТАСС

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Актриса уже четвертый год подряд внезапно оказывается костылях.

Актриса Кристина Асмус получила травму во время спектакля, ей диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. Об этом знаменитость сообщила в своем блоге.

Актриса Кристина Асмус получила травму во время спектакля. Instagram*/asmuskristina

Уже четвертый год подряд звезда какой-то период ходит на костылях. Совсем немного не дотерпела до Нового года.

«На этот раз разрыв передней крестообразной связки колена. Вернее того, что было вместо нее, так как девять лет назад я уже рвала эту связку и мне из сухожилия соорудили новую. А повторная операция сейчас гораздо сложнее и гаже», — чуть не плачет артистка.

Она уточнила, что травма получена несколько дней назад - во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда», в котором используется много прыжков и поддержек.

«Я на каблуках, а на сцене вода, подиумы, скользко, вот и упала нескладно Леди Асмус. Еще и в самом начале, блин. Секунд семь я думала останавливать спектакль или нет, потом пару сцен колено шептало, что протянем, ну а дальше я в полубреду и на адреналине два с лишним часа с вылетающим коленом доползала до финала», — рассказала подробности артистка.

Повторять Асмус это безумие никому не советует, ведь это очень больно и бессмысленно. Впереди ее ждет долгий путь восстановления.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Асмус закрутила роман с женатым продюсером.

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