СМИ сообщили о пожаре во дворце Башара Асада в Дамаске

Фото: Reuters/Firas Makdesi

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Перед возгоранием в здании заметили вооруженных людей и маленьких детей.

В президентском дворце Башара Асада в Дамаске начался пожар. Об этом сообщает информагентство AFP в своем аккаунте в Х.

Уточняется, что во дворце горит зал приемов. Подробности инцидента не приводятся.

В свою очередь CNN сообщает, что перед возгоранием во дворце были замечены сирийцы, «в том числе вооруженные люди и даже маленькие дети». Телеканал утверждает, что они выносили из резиденции Асада стулья и другую мебель.

МИД России ранее сообщил, что президент Сирии решил оставить свой пост и покинуть страну. Перед этим он провел переговоры с участниками вооруженного конфликта, по итогам которых дал указание передать власть мирным путем.

В ведомстве уточнили, что Россия не принимала участие в переговорах. В связи с этим Москва обращается ко всем сторонам конфликта с настоятельным призывом отказаться от применения насилия и решить вопросы мирным путем.

Также Россия призвала уважать мнение всех этноконфессиональных групп сирийского общества и усилия по созданию инклюзивного политического процесса, основанного на резолюции 2254, единогласно принятого Советом Безопасности ООН.

Кроме того, Москва поддерживает усилия ООН по организации переговоров в Женеве и обеспечивает безопасность своих граждан в Сирии, приведя военные базы в состояние повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столица Сирии Дамаск полностью перешла под контроль оппозиции.