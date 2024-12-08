Пять беспилотников сбиты над Белгородской областью и у побережья Крыма

МО РФ: силы ПВО сбили пять дронов над Белгородской областью и Черным морем

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Киевский режим попытался совершить очередную террористическую атаку на территории РФ.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 8 декабря уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два — над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что средства ПВО за ночь уничтожили более 40 украинских дронов над регионами РФ.