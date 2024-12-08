Фото, видео: © РИА Новости/Максим Гучек; 5-tv.ru

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Владимир Зеленский запретил своей администрации любые контакты с российским руководством.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран-партнеров по БРИКС. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа о желании Киева «заключить сделку».

«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России. Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина», — отметил он.

Также он подчеркнул, что президент* Незалежной Владимир Зеленский запретил своей администрации любые контакты с российским руководством. А чтобы существовала возможность мирных переговоров, ему нужно возобновить диалог на базе стамбульских договоренностей.

«Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны. Дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации», — отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, это не меняет ситуации, известной как Украине, так и международному сообществу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что политолог назвал пропагандистскими слова Трампа про Украину и сделку с РФ.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.