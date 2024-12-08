Песков: РФ ознакомилась с заявлением Трампа после встречи с Макроном и Зеленским

Фото: Reuters/Christian Hartmann

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Представитель Кремля подчеркнул, что позиция России по мирным переговорам остается неизменной.

В России ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским», — отметил представитель Кремля.

Он указал на то, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости для переговоров по Украине и приветствовал соответствующие инициативы от Китая, ЮАР и других стран.

Песков также отметил, что российская позиция по Украине хорошо известна, а условия для моментального прекращения боевых действий глава государства изложил в своем выступлении в МИД РФ в июне.

Именно президент* Украины Владимир Зеленский запретил своей администрации любые контакты с российской стороной, подчеркнул Песков.

«Для выхода на мировую траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», — заключил представитель Кремля.

Встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже длилась всего 20 минут. Никакого заявления по ее итогам не прозвучало. Лишь в блоге главы киевского режима появилось короткое сообщение о том, что стороны «договорились работать дальше».

Предыдущая встреча Зеленского с Трампом прошла в Trump Tower в Нью-Йорке 27 сентября. Тогда Трамп, будучи кандидатом на пост президента США, обещал найти решение, которое поспособствует урегулированию украинского конфликта еще до его инаугурации. Зеленский в ответ продемонстрировал ему свой план победы. От своих обещаний завершить противостояние РФ и Украины Трамп не отказывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным американских СМИ, Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже, однако его уговорил на это Макрон.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.