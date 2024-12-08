В Грузии запретят закрывать лица на митингах

Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Законопроект вступит в силу до конца декабря.

Грузинский парламент планирует ввести запрет на использование масок и других элементов одежды для сокрытия лиц на митингах. Об этом заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Он отметил, что закон будет принят для предотвращения актов насилия во время митингов. Он будет представлен до 15 декабря и вступит в силу в конце месяца.

«Такие факты нападений устраивают только радикалов, пытающихся искусственно накалить ситуацию в стране. Сегодня в масках ходят все, кому не лень, поэтому полиции трудно реагировать, выявляя тех, кто является митингующим, а кто нет», — сказал Кобахидзе.

По информации местных изданий, ожидается, что запрет будет распространяться также на респираторы, противогазы и даже очки.

Ранее в ходе антигосударственных протестов в Тбилиси неизвестные атаковали журналистов. Группа людей в масках толпой набросилась на съемочную группу оппозиционного телеканала. Одному из журналистов потребовалась экстренная госпитализация. Возбуждено уголовное дело по статье о насилии.

Акции протеста, охватившие страну после парламентских выборов в конце октября, вспыхнули с новой силой 28 ноября. Тогда Кобахидзе из партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявил, что до конца 2028 года Грузия приостановит переговоры о вступлении в Евросоюз и откажется от всех бюджетных грантов, поступающих из ЕС.

Премьер объяснил данный шаг постоянным давлением и шантажом со стороны европейских структур. Кроме того, он подчеркнул, что Тбилиси не намерен вводить санкции против России, к чему его также подталкивают еврочиновники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оппозиция Грузии вторую неделю бунтует у здания парламента.