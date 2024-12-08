Путин вручит Героям России медали «Золотая Звезда»
Песков: Путин 9 декабря вручит Героям России медали «Золотая Звезда»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Торжественная церемония пройдет 9 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Президент РФ Владимир Путин в День Героев Отечества вручит Героям России медали «Золотая звезда». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
«Девятого декабря Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества, где вручит Героям России медали «Золотая Звезда», — уточнили в Кремле.
На торжественной церемонии, которая пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, ожидается присутствие более 300 гражданских и военных лиц, отличившихся особым мужеством, храбростью и героизмом.
В сообщении уточняется, что в мероприятии примут участие Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, кавалеры ордена Святого Георгия и полные кавалеры ордена Славы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр обороны России Андрей Белоусов вручил высшую государственную награду «Золотая Звезда» проявившим мужество и героизм участникам специальной военной операции. Также глава Минобороны поздравил награжденных бойцов от имени верховного главнокомандующего Владимира Путина.