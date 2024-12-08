Песков: МИД России изложил позицию Москвы по Сирии

Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

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Представитель Кремля назвал исчерпывающим заявление внешнеполитического ведомства об уходе Асада с поста президента арабской республики.

Заявление министерства иностранных дел России в связи с уходом Башара Асада с поста президента Сирии излагает позицию РФ по данному вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается Сирии, то наша позиция изложена в соответствующем заявлении МИД. Вопросы дополнительные вряд ли здесь нужны», — сказал он.

В МИД ранее заявили, что Асад в результате переговоров с оппозицией решил покинуть пост главы государства и уехать из страны.

«В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В МИД также отметили, что российская сторона в переговорах участие не принимала. Сейчас Россия контактирует со всеми группировками сирийской оппозиции и принимает меры для обеспечения безопасности российских граждан.

Базы армии РФ на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. Серьезной угрозы их безопасности нет, подчеркнули в МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что террористы взяли под контроль Дамаск. Международный аэропорт столицы Сирии прекратил работу. Все сотрудники воздушной гавани эвакуированы, рейсы не отправляются и не принимаются.