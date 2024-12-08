МИД РФ: Башар Асад покинул пост президента Сирии

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Presidency Office

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Москва призывает отказаться от применения насилия и решить вопросы мирным путем.

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад решил оставить свой пост и уехал из страны. Об этом говорится в заявлении МИДа России.

Он проводил переговоры с участниками вооруженного конфликта, по итогам которых дал указание передать власть мирным путем.

Уточняется, что Россия не принимала участие в этих переговорах. В связи с этим Москва обращается ко всем сторонам конфликта с настоятельным призывом отказаться от применения насилия и решить вопросы мирным путем.

Также наша сторона призывает уважать мнение всех этноконфессиональных групп сирийского общества и усилия по созданию инклюзивного политического процесса, основанного на резолюции 2254, единогласно принятого Советом Безопасности ООН.

По информации пресс-службы, Москва поддерживает усилия ООН по организации переговоров в Женеве и обеспечивает безопасность своих граждан в Сирии, приведя военные базы в состояние повышенной готовности.

Ранее писал, что в Сирии начался новый виток противостояния с террористами. Радикалы снова атаковали позиции правительственных сил.