Axios: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже, но его убедил Макрон

Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

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Переговоры прошли вечером 7 декабря.

Набравший большинство голосов на выборах президента США Дональд Трамп не хотел встречаться с лидером* Украины Владимиром Зеленским в Париже. Однако его уговорил это сделать глава Франции Эммануэль Макрон. Такие данные передает портал Axios со ссылкой на источники.

«Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился», — говорится в публикации.

Как отмечается, в последние дни перед визитом Трампа в Париж Макрон работал над организацией его встречи с Зеленским. В результате же, по данным издания, переговоры продлились почти 45 минут, они были «хорошими и плодотворными».

Встреча Дональда Трампа, лидера Франции Эммануэля Макрона и президента* Украины Владимира Зеленского в Париже вечером 7 декабря. По данным Bloomberg, она продлилась всего 20 минут. Заявление по итогам переговоров не прозвучало. При этом Зеленский в соцсетях написал следующее: «Договорились работать дальше. Мир через силу возможен».

На следующий день после встречи Трамп заявил, что Зеленский и Украина «хотели бы заключить сделку», поэтому нужно срочно прекратить боевые действия и начать переговоры. В противном случае конфликт может перерасти в нечто большее и гораздо худшее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог назвал пропагандистскими слова Трампа про Украину и сделку с РФ. Нет сведений, на основе которых можно было бы говорить о таком желании киевского режима.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.