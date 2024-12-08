Две мощнейшие вспышки произошли на Солнце

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Ученые зафиксировали их ночью и днем.

На Солнце произошли две вспышки высшего класса Х и М. Об этом передает ТАСС со ссылкой на центр мониторинга солнечной активности.

Первая вспышка — M3.2 — произошла в 01:15 по московскому времени. Она длилась 13 минут. Вспышка длилась зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3917 (S07E27).

Днем ученые зафиксировали вспышку X2.3. Произошла она в 12:06.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), за 7 и 8 декабря на звезде произошло 30 вспышек среднего класс C.

Прежде сообщалось, что наступление зимы ознаменовалось мощной магнитной бурей. Она обрушилась на Землю в ночь с 30 ноября на 1 декабря. При этом, согласно прогнозам, повышенная активность геомагнитного поля будет 17 декабря.

Геомагнитная буря (другое название — магнитный шторм) — это возмущение магнитного поля Земли, происходящего из-за вспышек на поверхности Солнца. Они выбрасывают большое количество энергии и заряженных частиц. Продолжаться это может от нескольких часов до нескольких суток.

Такие вспышки (мощные выбросы электромагнитного излучения) могут вывести из строя все электроприборы. Кроме того, магнитная буря является проблемой для здоровья людей. Обычно те, кто сложно переживающий этот период, жалуется на головную боль, боль в сердце и общее недомогание. Это связано с замедлением капиллярного кровотока и кислородного голодания тканей.

В период магнитных волнений могут проявиться следующие симптомы: головная боль, сильная утомляемость и заниженная концентрация внимания. Людям, чей организм реагирует на магнитную активность, в дни, когда ожидается очередная буря, нужно не переутомляться, больше отдыхать и высыпаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что астроном сделал неожиданное заявление о влиянии магнитных бурь.