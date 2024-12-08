«Не знал»: Марина Фендункив скрыла беременность от Киркорова

Фото, видео: Виноградов Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Актриса впервые стала мамой в 53 года.

Актриса Марина Федункив скрывала беременность от всех, даже от своего товарища народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом певец сообщил 5-tv.ru на презентации своего нового клипа «Черная пантера».

В съемках 23-минутного клипа-блокбастера участвовало много звезд, в том числе Федункив, которая в это время была беременна первенцем. Однако знаменитость предпочла скрыть свое положение.

«Когда снимался клип, я об этом (беременности Федункив — Прим.ред) не знал», — заявил Киркоров.

Марина Федункив впервые стала матерью в 53 года. Мальчик появился на свет в конце ноября. Его папой стал супруг актрисы итальянский бизнесмен Стефано Маджи.

К этому событию актриса готовилась со всей ответственностью. Она мечтала стать матерью, и поэтому еще до встречи со Стефано заморозила свои яйцеклетки. Во время беременности Федункив уделяла большое внимание всем аспектам, поскольку стремилась родить ребенка самостоятельно. Знаменитость отказалась от курения и полностью исключила алкоголь из своей жизни.

Артистка долго скрывала свою беременность и от поклонников, и от коллег. Имя сына она пока держит в секрете.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров подтвердил свое третье отцовство.