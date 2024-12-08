«Планов еще нет»: политолог назвал пропагандистскими слова Трампа про Украину и сделку с РФ

Фото, видео: Reuters/Aaron Chown;Терещенко Михаил/ТАСС; 5-tv.ru

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Нет сведений, на основе которых можно было бы говорить о таком желании киевского режима.

Набравший большинство голосов на выборах президента США Дональд Трамп сделал пропагандистское заявление про готовность Украины заключить сделку с Россией в рамках вопроса по конфликту. Об этом сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с 5-tv.ru.

«Собственно, планов-то еще нет. Поэтому сейчас все заявления — это пока лозунговые, пропагандистские заявления, которые не свидетельствуют о том, что у сторон, у стран есть конкретные планы и конкретные предложения относительно урегулирования конфликта», — сказал он.

Денисов подчеркнул, что пока нет сведений, на основе которых можно говорить о готовности киевского режима заключить перемирие с Россией, о его желании заморозить конфликт. Очевидно, что руководители США, Франции и Украины в ходе встречи не обсудили конкретные планы, отметил политолог.

Встреча Дональда Трампа, лидера Франции Эммануэля Макрона и президента* Украины Владимира Зеленского в Париже вечером 7 декабря. Она продлилась всего 20 минут. Заявление по итогам переговоров не прозвучало. При этом Зеленский в соцсетях написал следующее: «Договорились работать дальше. Мир через силу возможен».

На следующий день после встречи Трамп заявил, что Зеленский и Украина «хотели бы заключить сделку», поэтому нужно срочно прекратить боевые действия и начать переговоры. В противном случае конфликт может перерасти в нечто большее и гораздо худшее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США должны деэскалировать конфликт на Украине из-за «Орешника». Наличие у РФ этого ракетного комплекса меняет баланс сил.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.