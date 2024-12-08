Фото: Река Александр/ТАСС

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ВС РФ уничтожили до 190 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны.

Вооруженные силы России освободили населенных пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» вычистили Благодатное от боевиков армии Украины в результате успешных наступательных действий, уточнили в оборонном ведомстве.

Вместе с тем ВС РФ нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь ДНР. Также были отражены две контратаки ВСУ.

В результате ВСУ потеряли до 190 боевиков, а также две самоходных артиллерийские установки «Акация» и один Paladin, две боевые бронированные машины MaxxPro. Российские бойцы уничтожили склад горючего противника.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО за ночь уничтожили более 40 украинских дронов над регионами РФ. Боевики киевского режима не перестают атаковать территорию РФ с применением беспилотников.