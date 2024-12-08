Самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров недалеко от города Хомс

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Борт появлялся рано утром в районе сирийской столицы Дамаска, но до сих пор ничего неизвестно о его местонахождении.

Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air пропал с радаров недалеко от города Хомс в Сирии. Такие сведения следуют из данных сервиса Flightradar24.

Борт появился на радарах в районе Дамаска примерно в 05:00 по московскому времени. Однако через почти 40 минут воздушное судно исчезло, когда находилось возле населенного пункта Рам-аль-Анз на высоте 495 метров над уровнем моря.

Уточняется, что самолет летел на скорости порядка 100 километров в час (53 узла), но так он двигаться не может. До сих пор судно не появлялось на радарах. При этом неизвестны место его вылета и пункт назначения, равно как и то, кто мог находиться на борту.

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* совместно с отрядами так называемой вооруженной сирийской оппозиции проводит с 29 ноября масштабную операцию по захвату территорий. Под контролем террористов также находится Алеппо, в том числе военный аэродром Кувейрис.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали находится в своем доме и не собирается бежать. Он готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы. Прежде оппозиция объявила о падении режима президента Башара Асада. Он, как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных офицеров сирийской армии, предположительно, улетел из Дамаска.

Террористы взяли под контроль Дамаск. Вместе с тем международный аэропорт Дамаска прекратил работу. Все сотрудники воздушной гавани эвакуированы, рейсы не отправляются и не принимаются. Сейчас боевики занимают ключевые объекты инфраструктуры в сирийском городе, в том числе здания силовых структур, ведущих СМИ, учреждений, пенитенциарной системы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на улицах Дамаска слышна интенсивная стрельба.

* — организация признана террористической и запрещена в России.