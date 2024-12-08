Шоу в стиле хеви-метал: группа «Кипелов» представила новую программу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Ставший в октябре прадедушкой фронтмен коллектива и его команда на пенсию не собираются. Группа завершает гастрольный год и на каникулы уходит громко.

В Санкт-Петербурге прошло эффектное музыкальное шоу в стиле хеви-метал. Группа «Кипелов» представила свою новую программу «Весы судьбы». Старые и новые хиты послушал корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер.

Группа, которая не нуждается в представлении. Голос, который узнаешь с первых нот. Даже если вместо «Беспечного ангела» в небо возносится «Черный ворон». Это для души, пока зрители подтягиваются. Хотя они знают и о любви к народным песням, да и кажется обо всем, что касается Кипелова.

«Валерий Саныч Кипелов родился 12 июля 1957 года», — напомнил один поклонник.

«Он начинал по классу баяна», — добавляет другой.

И о том, что болеет за столичный «Спартак», и о том, что в октябре стал прадедушкой. Вот только на пенсию Кипелов и его музыканты не собираются, представляя новую программу «Весы судьбы». Группа завершает гастрольный год и на каникулы уходит громко.

«Программа — там представлены песни из наших последних двух макси-синглов „Часы судного дня“ и „Весы судьбы“. Она будет на них основана, плюс сыграем проверенные временем хиты», — сообщил музыкант и лидер группы Валерий Кипелов.

«Весы судьбы» записали не сразу, некоторые песни лежали в столе со времен пандемии.

«Все мы сидели по домам и что-то, какую-то идею мне прислал Манякин, я ее что-то попробовал, посмотрел, дополнил. Изначально идея одного, может в паре, а потом занимаемся все вместе», — объяснил гитарист Андрей Голованов.

Именно так родилась балладная «Ночь в душе твоей». Ни один концерт не обходится без непременного гитарного соло и без попурри из старых хитов, знакомых фанатам еще со времен работы музыкантов в культовой «Арии».

«Юбилейный» — знаковая площадка для группы. Именно здесь в 2002 году на малой арене прошел их первый концерт. Тогда из эффектов — лазеры и дым машины, сегодня — море света, эффектов, экранов, дым огонь! Неизменным остается только одно — знаковый вокал Кипелова и профессионализм во всем, что связано с коллективом», — заявил корреспондент.

«Мы все такие молодые, 22 года назад, смотришь на все это дело, думаешь, неужели это все когда-то было. Мы не наиграны были, но прикольно!» — признался барабанщик Александр Манякин.

Позади десятки городов, несколько альбомов, клипов, синглов, тонны мерча для фанатской коллекции, новенький — с обложкой «Весов судьбы». Поклонники в благодарность устроили настоящее шоу в нескольких действиях, срывали голоса. Особенно громко звучала «Непокоренный», песня о блокадном Ленинграде.

Уже через неделю, 14 декабря, группа «Кипелов» презентует «Весы судьбы» в столице — новая для команды площадка «Live Арена» и новые сюрпризы для поклонников. Так, в балладе «Хранитель света»… хотя на то он и сюрприз. «Не желай тайны выведать чужой», как поет маэстро. Но восторг и аншлаг обеспечены, петербуржцы ручаются.

«Очень доволен, под впечатлением большим!» — признался один из фанатов.

«Тут вообще словами сложно сказать», — добавила другая поклонница.

Да и незачем что-то говорить и объяснять, ведь всегда можно повторить поход на концерт, главное, чтобы чашу «весов» с работой и рутиной перевесила чаша с драйвом, роком и свободой.