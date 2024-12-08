Путин наградил двух школьников, спасших людей во время теракта в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Подростки решительно действовали в вечер, когда боевики открыли огонь по невинным, а затем подожгли здание.

Президент России Владимир Путин наградил школьников Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые помогали пострадавших во время нападения террористов на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Соответствующий указ обнародован на интернет-портале правовой информации.

«За смелые и решительный действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“ <…> Горбунова Андрея, <…> Гуреева Тимура», — говорится в документе.

Оба подростка учатся в одной школе в Москве.

В июне Путин вручил медали «За спасение погибавших» Александру Журику из московской школы № 1191, Виктории Волчихиной из школы № 1900, учащейся в Московском государственном образовательном комплексе Елизавете Тереховой и Артемию Филимонова из школы № 1564. Они вместо того, чтобы просто спасать свои жизни, помогали направлять людей к выходу во время теракта в «Крокусе».

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.

Менее чем за 12 часов беглых террористов удалось поймать. Они планировали попасть на Украину через Белгородскую область, где для них заранее подготовили «окно».

Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил посмертно главреда «Народной газеты» Юлию Кузнецову орденом Мужества. Журналист погибла в результате атаки ВСУ на Курскую область.