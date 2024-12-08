Два человека в Серпухове погибли из-за мертвого голубя
Мертвый голубь привел к смертельному отравлению двух человек в Серпухове
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Правоохранители организовали проверку.
В подмосковном городе Серпухов два человека погибли от отравления угарным газом, который скопился в квартире из-за перекрывшего вытяжку мертвого голубя. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Как рассказал собеседник, в ванной комнате погибших был установлен газовый бойлер, подключенный к дымоходу. Однако вентиляционный канал и дымоход оказались полностью забиты бетонно-кирпичной осыпью и трупом птицы. В результате погибли 23-летний мужчина и 70-летняя женщина от отравления угарным газом.
Правоохранительные органы проверяют организацию, отвечающую за техобслуживание газового оборудования. В офисе компании уже провели обыск и изъяли документы, включая акт о состоянии вентиляционных и дымоходных каналов, а также протокол их обследования.
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