Два человека в Серпухове погибли из-за мертвого голубя

Мертвый голубь привел к смертельному отравлению двух человек в Серпухове

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Правоохранители организовали проверку.

В подмосковном городе Серпухов два человека погибли от отравления угарным газом, который скопился в квартире из-за перекрывшего вытяжку мертвого голубя. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, в ванной комнате погибших был установлен газовый бойлер, подключенный к дымоходу. Однако вентиляционный канал и дымоход оказались полностью забиты бетонно-кирпичной осыпью и трупом птицы. В результате погибли 23-летний мужчина и 70-летняя женщина от отравления угарным газом.

Правоохранительные органы проверяют организацию, отвечающую за техобслуживание газового оборудования. В офисе компании уже провели обыск и изъяли документы, включая акт о состоянии вентиляционных и дымоходных каналов, а также протокол их обследования.

Прежде житель Кузбасса поджег дом с тремя людьми из-за отказа пустить его в гости. При этом злоумышленник знал, что внутри находятся мужчина, его пожилая мать и сожительница. В результате происшествия погибли два человека. Мужчину задержали, он признался в содеянном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое детей умерли на фоне вспышки ветрянки в детском психоневрологическом интернате в Волгоградской области. Всего заболели 11 человек.