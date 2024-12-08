Музыкант Шнуров о своих питомцах: кот — самый счастливый человек на планете

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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У певца шесть кошек и один кот.

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился своим ярким событием, произошедшем в 2024 году. Как он рассказал журналистам на презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» от HiFi-стриминга Звук, это была поездка в ветеринарную клинику с питомцами.

Шнуров воспитывает шесть кошек и недавно взял кота. Правда, новый член хвостатой семьи еще малыш и не знает своего счастья. Тем не менее, подчеркнул музыкант, кот — «самый счастливый человек на этой планете». Вместе с тем журналисты попросили солиста группы «Ленинград» рассказать о ярком воспоминании, случившемся в уходящем году.

«Я ездил в ветеринарку ставить прививки своим кошкам. Это было ярко, да, их много было. Это было незабываемо!» — поделился Шнуров.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыкант Сергей Шнуров заявил об отсутствии целей. По словам солиста «Ленинграда», он не мыслит категориями целеполагания. Своим ответом певец удивил журналистов на презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» от HiFi-стриминга Звук.