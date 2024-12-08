«Сейчас идеальный момент»: Вашингтон призвали деэскалировать конфликт на Украине из-за «Орешника»

Фото: www.globallookpress.com/Gene Blevins

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Наличие у РФ этого ракетного комплекса меняет баланс сил.

Власти Соединенных Штатов должны снизить градус вооруженного противостояния на Украине из-за невозможности противостоять новейшему российскому ракетному комплексу «Орешник». Об этом сообщает National Interest.

«Без возможности создать свой собственный арсенал гиперзвукового оружия, способного противостоять „Орешнику“, и без любых подходящих систем обороны от такого вооружения сейчас был бы идеальный момент для любого американского здравомыслящего лидера начать деэскалацию», — говорится в публикации.

Отмечается, что наличие у России «Орешника» меняет баланс сил как на Украине, так и на международной арене.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения 21 ноября напомнил, что Запад разрешил Украине наносить удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Москва неоднократно предупреждала, что подобный шаг будет расцениваться как эскалация конфликта.

В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли комбинированный удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что сигнал от испытания «Орешника» и заявления Путина услышали все на западе, включая действующие и будущие власти Соединенных Штатов. При этом она обратила внимание: утверждения набравшего большинство голосов на выборах президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине утихли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин раскрыл, когда «Орешники» разместят в Белоруссии. Инфраструктура для комплексов на территории республики уже имеется.