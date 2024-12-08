Путин наградил посмертно главреда «Народной газеты» Кузнецову орденом Мужества

Фото: Telegram/Курская область/ kurskadm

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Журналист погибла в результате атаки ВСУ на Курскую область.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества главного редактора «Народной Газеты» Юлию Кузнецову, погибшую в результате атаки ВСУ на Курской области. Соответствующий указ обнародован на интернет-портале правовой информации.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить Кузнецову Юлию Николаевну — главного редактора автономного учреждения Курской области «Редакция газеты «Народная газета» (посмертно)», — говорится в документе.

Трагедия произошла в воскресенье, 17 ноября. В автомобиль, в котором ехала Юлия, попал украинский FPV-дрон. Ранения получили оператор электронного набора и верстки «Народной газеты», а также участковый уполномоченный полиции. Врачам удалось их спасти. А вот Кузнецова получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Прощание с Кузнецовой, матерью двоих детей, прошло в храме Иоанна Богослова в Курске 19 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил актрису Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством». Народная артистка отмечает 8 декабря 90-летие. Большую часть своей жизни она посвятила сцене.