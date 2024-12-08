Путин наградил актрису Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Народная артистка отмечает 8 декабря 90-летие. Большую часть своей жизни она посвятила сцене.

Президент РФ Владимир Путин наградил народную артистку СССР Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ обнародован на интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Фрейндлих Алису Бруновну», — говорится в документе.

Алиса Бруновна отмечает в воскресенье, 8 декабря, юбилей — народной артистке исполняется 90 лет. Ее поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Благодаря уникальному дарованию, трудолюбию и невероятной внутренней силе Вы достигли профессиональных высот, завоевали искреннюю любовь публики. Посвятив свою жизнь творчеству, Вы вписали множество ярких страниц в историю театрального искусства и кинематографии», — приводит его слова «Пул Первого» в Telegram-канале.

Как он отметил, в республике Фрейндлих знают и ценят. Ее талант и опыт служат культурному обогащению и укреплению белорусско-российской дружбы, подчеркнул Лукашенко.

Советская актриса Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. На момент начала блокады ей было всего шесть лет. Она только пошла в первый класс. Фрейндлих продолжала посещать занятия, несмотря на обстрелы. Блокаду она пережила вместе с матерью. После окончания войны в 1945 году они вдвоем переехали в Таллин, но в 1948-м вернулись в Ленинград.

В 1957 году Фрейндлих окончила актерский факультет Ленинградского театрального института имени Александра Островского. Работала в Ленинградском драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской, затем в Ленинградском театре имени Ленсовета, а потом в Ленинградском академическом Большом драматическом театре имени Максима Горького.

Почти 70 лет своей жизни Фрейндлих работает на сцене, причем более 40 из них прослужила в Российском государственном академическом Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге. Несмотря на возраст, она продолжает трудиться и участвовать в театральных постановках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как театр лишил Фрейндлих любви и почему она молится на сцене. Звездой отечественного кинематографа артистку считает даже президент.