«Я себя не мучаю»: Лолита рассказала о ночных перекусах

Лолита: я не занимаюсь спортом, терпеть его не могу

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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По словам певицы, особенно после концертов появляется желание поесть.

Певица Лолита Милявская практически каждую ночь позволяет себе подойти к холодильнику, но при этом спорт артистка терпеть не может. Об этом она рассказала журналистам на презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» от HiFi-стриминга Звук.

«Практически каждый день (ем по ночам. — Прим. ред.). Это желание. Я себя не мучаю», — сказала она.

Причем мучить себя Лолита начинает в тот момент, когда ощущает, что переела. Тогда ей приходится сказать себе «стоп» на неделю. В остальное же время артистка ест, когда хочет этого. Особенно после концертов из-за большой нагрузки «нет выхода», появляется желание.

«Я в одном весе уже года три или четыре. Я не занимаюсь спортом, я его терпеть не могу», — подчеркнула Лолита.

Прежде Лолита рассказала, что испытывает сексуальное влечение только к себе. Певице уже 61 год. Артистка порекомендовала обратиться к врачу тем, у кого есть проблемы с либидо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита не собирается уступать новому поколению звезд. По мнению артистки, хорошая музыка живет вне времени и порой вновь обретает популярность.