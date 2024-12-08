Оппозиция продвигается: на улицах Дамаска слышна интенсивная стрельба

Фото: Omar Sanadiki/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Столица Сирии сейчас находится под контролем террористов, город пал без сопротивления.

Формирования вооруженной оппозиции продвигаются по улицам сирийской столицы Дамаск, слышна интенсивная стрельба. Об этом сообщили очевидцы в беседе с ТАСС.

Как рассказал собеседник, на улице сейчас много людей. Они стреляют в воздух и жертв среди мирного населения нет.

«По телевидению пока ничего не говорят, но все видели видео с заявлениями премьера о готовности мирно передать министерства», — говорится в материале.

Кроме того, российский военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале подчеркнул, что Дамаск пал без сопротивления. Сейчас боевики занимают ключевые объекты инфраструктуры в сирийском городе, в том числе здания силовых структур, ведущих СМИ, учреждений, пенитенциарной системы.

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* совместно с отрядами так называемой вооруженной сирийской оппозиции проводит с 29 ноября масштабную операцию по захвату территорий. Под контролем террористов также находится Алеппо, в том числе военный аэродром Кувейрис.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали находится в своем доме и не собирается бежать. Он готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы. Прежде оппозиция объявила о падении режима президента Башара Асада. Он, предположительно, улетел из Дамаска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что террористы взяли под контроль Дамаск. Вместе с тем международный аэропорт Дамаска прекратил работу. Все сотрудники воздушной гавани эвакуированы, рейсы не отправляются и не принимаются.

* — организация признана террористической и запрещена в России.