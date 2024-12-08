Средства ПВО за ночь уничтожили более 40 украинских дронов над регионами РФ

Фото: Гынгазов Николай/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Боевики киевского режима не перестают атаковать территорию РФ с применением беспилотников.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 декабря пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать пять регионов РФ с применением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

В частности, 17 дронов ВСУ были сбиты в небе над Белгородской областью, 12 — над Курской, семь — над Ростовской, шесть — над Воронежской, а еще четыре БПЛА — над Астраханской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в то же время российские бойцы ведут активное наступление в районе Курахово. Сейчас основные силы нашей армии сосредоточены на юге Донбасса. ВСУ силится остановить наступление наших войск и с помощью ФВП дронов пытается уничтожить всех и все на подходе к Курахово и Покровску.