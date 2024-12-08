Вводят в транс: как распознать черного психолога и не попасть в их ловушку

Фото: www.globallookpress.com/Denis Meyer

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Каждый профессионал должен иметь четкий план работы и не вмешиваться в личную жизнь.

Черные психологи являются ловкими манипуляторами, которые играют на слабостях людей, превращая их в инструмент наживы или влияния. Об этом рассказал гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с «Газетой.ру».

«Черные психологи часто используют гипнотизирующий стиль общения: монотонный голос, слишком обтекаемые формулировки или, наоборот, излишнюю экспрессию. Это попытка ввести вас в трансовое состояние», — рассказал Адамс.

При этом клиент должен реагировать на такое поведение осознанно. В частности, следует задавать неудобные вопросы, прерывать поток их речи. Любой профессионал должен быть готов обсуждать свою работу спокойно и по существу, отметил юрист.

Вместе с тем такие психологи могут избегать обсуждения реального состояния или проблемы своей жертвы, подменяя их предложениями «погрузиться в процесс». Как подчеркнул Адамс, профессионал следует четкому плану при работе с клиентом. Стоит спросить у него: «Какова конечная цель вашей помощи?» Ответ в духе «доверяйте процессу» является тревожным звоночком.

Еще один способ проверить, не является ли психолог черным, — составить совместное письменное соглашение о целях и методах работы. Честный специалист не откажется.

Попытка психолога вмешаться в личную жизнь, в том числе требовать отказа от общения с близкими, навязывать финансовые решения, — нарушение границ. Не лишним будет записать такие беседы, чтобы четко оценить допустимость рекомендаций специалиста. К тому же эти разговоры могут стать основой для заявления о злоупотреблении доверием.

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