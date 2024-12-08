«В соответствии с принятым бюджетом»: кому проиндексируют зарплату с Нового года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Причем судьи, сенаторы и депутаты в этот перечень не входят.

С 1 января 2025 года в России проиндексируют зарплаты бюджетников на 13,2%. Об этом сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

«В соответствии с принятым бюджетом, зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2 процента с 1 января следующего года», — приводит РИА Новости ее слова.

Заработные платы поднимут также сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, а еще работникам лесных хозяйств. При этом судьи, депутаты и сенаторы в этот перечень не входят.

Читайте также Заслужили: как просить новогоднюю премию у начальства

Прежде президент России Владимир Путин утвердил индексацию социальных пенсий с апреля 2025 года на 14,75%. Так, ее размер составит 15 456 рублей. Соответствующие изменения следуют из закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы.

Согласно документу, также будут проиндексированы выплаты по государственному пенсионному обеспечению на 4,5% в 2026 году и на 4% в 2027-м. Также с 1 января 2025-го страховые пенсии вырастут на 7,3%, через год планируется повышение на 4,5 и 5,5%, а в 2027-м — на 4 и 4,1%. В конце 2025 года средний размер, согласно плану, будет составлять как минимум 24 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что «налог на богатых» пополнил федеральный бюджет на 146 миллиардов рублей. Его платят граждане, которые ежегодно зарабатывают больше пяти миллионов рублей.