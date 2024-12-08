«Можно понемногу»: кому следует сократить количество какао в меню

Диетолог Стародубова: какао не рекомендовано детям до трех лет и беременным

Фото: 5-tv.ru

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Помимо индивидуальной непереносимости существуют и возрастные ограничения.

Как бы ни хотелось угостить малыша, до трех лет детям не рекомендуется пить какао и употреблять продукты с содержанием какао-бобов и их производных. От этом в интервью журналистам РИА Новости заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Доктор также добавила, что помимо детей за наличием какао в рационе следует следить беременным и кормящим женщинам. Дозы этого и других «запрещенных» продуктов стоит согласовать с лечащим врачом. Кроме того диетолог посоветовала изучать состав какао-напитков людям с индивидуальной непереносимостью отдельных его компонентов.

«Детям дошкольного и младшего школьного возраста при отсутствии противопоказаний можно понемногу, в небольшом количестве, вводить в рацион какао», — сказала Стародубова.

В то же время какао-бобы используются для приготовления сладостей, которые помогают организму человека бороться со стрессом и тревогой. Ранее 5-tv.ru писал о еде, способной восстановить перегруженную нервную систему и нормализовать психическое состояние.