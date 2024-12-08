Международный аэропорт Дамаска прекратил работу

Фото: Reuters/No Xcode Please Review

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Все работники воздушной гавани эвакуированы.

Столица Сирии, Дамаск, полностью перешла под контроль террористов. По данным журналистов телеканала Al Hadath, боевики добрались до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру национального телевидения. Кроме того, местная радиостанция Sham FM заявила о прекращении работы международного аэропорта Дамаска. Все сотрудники эвакуированы, рейсы не отправляются и не принимаются.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали находится в своем доме и не собирается бежать. Об этом со ссылкой на заявление политика сообщают представители телеканала Al Arabiya. Отмечается, что он готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы. Прежде оппозиция объявила о падении режима президента Башара Асада. Он, предположительно, улетел из Дамаска.

Помимо этого в прессе появились свидетельства жителей столицы о стрельбе на улицах. Ливанское телевидение заявляло, что боевики взяли последний город на пути к столице — Хомс. Речь идет о группировке «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которая входит в состав так называемой сирийской оппозиции. С 29 ноября она проводит масштабную операцию по захвату территорий. Под контролем террористов также находится Алеппо, в том числе военный аэродром Кувейрис.

Впервые часть Алеппо была захвачена в 2011 году, в 2016-м город освободили сирийские военные при поддержке России. Ситуация снова изменилась. Террористы взяли и город Хама, который на протяжении всего конфликта контролировала армия Сирии.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не допустить захвата Сирии террористами. Также посольство России в стране порекомендовало всем россиянам, находящимся в республике, незамедлительно уезжать из-за сложной военно-политической обстановки.

* — Организация признана террористической и запрещена в России.