«Бледненькая, слабенькая»: мама Марии Погребняк в ужасе от ее пластики

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Многодетная знаменитость снова недовольна своей внешностью. Решать проблему она отправилась к хирургу.

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария уже стала героиней легенд о пластической хирургии. Блондинка за годы увлечения процедурами изменилась до неузнаваемости, но статус надо подтверждать. Недавно многодетная мама снова отправилась к специалисту. На этот раз — чтобы исправить веки. Подписчики полагали, что Мария сделала популярные сегодня «лисьи глазки», но ошиблись.

Как рассказала в личном блоге Погребняк, из-за резкого похудения у нее «осунулось лицо», и появились малярные мешки под глазами, суфы. Визуально это впадины под глазами, контрастирующие с жировыми скоплениями на скулах. В личном блоге она опубликовала фото без макияжа и поделилась проблемой. Чего только ни сделала Мария, чтобы ее решить, но косметологи не добились желаемого результата. Звезда получила лишь обвисшую кожу лица и одутловатый вид. Тогда она и поняла — требуются радикальные меры.

Так выглядела Мария Погребняк до вмешательства. Instagram*/mariapoga_

После операции Погребняк ждала поддержки от близких, но и тут не дождалась желаемого. Только озадаченные взгляды и попытки подобрать наименее обидные слова.

«Что ж сказать, чтоб тебя не обидеть-то… Синяки под глазами, бледненькая, слабенькая, прям былиночка. Суфы, мне кажется, увеличились еще больше. Пока не очевидно, стало ли лучше», — сказала мама Марии.

«Это что? Глаза? Ну, хорошо, что они есть», — заявил ее 17-летний сын Артем.

В сентябре Погребняк родила четвертого ребенка. Из-за этого усугубилась давняя проблема — диастаз, расхождение мышц на животе. Помимо талии блогер решила и грудь «обновить». Операции проводил скандальный хирург Тимур Хайдаров. Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах рискованной встречи с доктором, которого разочарованные певицы Слава и Любовь Успенская в свое время называли мясником.

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