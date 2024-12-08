Посол Малайзии в РФ заявил о согласии страны стать партнером БРИКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Став частью объединения, власти государства рассчитывают на развитие сферы туризма.

Малайзия готова присоединиться к партнерству БРИКС. Об этом в интервью журналистам ТАСС сообщил посол страны в России Чеонг Лун Лай. Соответствующее официальное приглашение от РФ было получено в середине ноября. По словам дипломата, власти государства приняли это решение, так как увидели в нем, в том числе, возможность для развития туристической сферы.

«Мы ответили России, которая является председателем в БРИКС, что мы согласны стать частью этого объединения», — сказал он.

Как отметил посол, становясь частью БРИКС, государства стремятся к наращиванию экономических связей. Это в свою очередь поспособствует и привлечению туристов.

Прежде стало известно, что приглашение в партнерство получили и приняли Алжир, Белоруссия, Боливия, вьетнам, Казахстан, Куба, Нигерия, Турция, Уганда и Узбекистан. Упоминались и успешные переговоры о вступлении в БРИКС Таиланда, Индонезии, а также интерес со стороны Боготы.

Решение о расширении БРИКС было принято на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года. С 1 января 2024-го к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР добавились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. По результатам саммита, прошедшего с 22 по 24 октября 2024-го в Казани, президент РФ Владимир Путин заявлял, что перечень партнеров уже согласован. Полный список опубликован не был: российский лидер подчеркнул, что объявление о присоединении нового члена будет звучать только после его положительного ответа на приглашение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Малайзия рассматривают вопрос налаживания прямого авиасообщения.