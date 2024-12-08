Миф развенчан: блондинки оказались умнее брюнеток

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как выяснилось, средний уровень IQ у светловолосых женщин — 103,2.

Блондинки — самые умные, в сравнении с брюнетками, шатенками и рыжими. Научный метод, выборка, критический подход, контрольные группы и публикации — и вот рушится вековой миф. Если бы это открытие сделали британские ученые, мы бы улыбнулись и пошли дальше. Но это американские, из престижного Бостонского университета. И вопросов теперь стало еще больше. А как это работает вообще? А что с цветом волос мужчин? Ну и, собственно, зачем вообще было это исследование? Может, все дело, как часто бывает в США, в маркетинге и больших бюджетах? Корреспондент «Известий» Павел Матвеев задумался, кому это выгодно.

Товарищи мужчины, это нокаут! Разрыв шаблона, покруче боксера, мэра столичного города или футболиста, президента страны. Исследование ученых, не каких-нибудь безымянных британских, а вроде серьезных, из Бостонского университета: блондинки умнее брюнеток. Что?

А вот что: средний уровень их IQ — 103,2. У шатенок — 102,7. У рыжих — 101,2. А у брюнеток — всего 100,5. Это, кстати, больше, чем у брюнетов-мужчин, но меньше, чем у остальных женщин.

«Человек со светлыми глазами, светлыми волосами все больше отражает мир, все краски мира, а в темный цвет очень трудно что-то добавить, поэтому здесь больше характера и основы. Поэтому мне кажется, светлые люди больше открыты миру, чтобы переливаться всеми красками, как отражением», — заявила актриса Александра Ребенок.

Что это, женский взгляд, блондинистая эмоция? Откуда вообще это все: блондинки, брюнетки? Вот спец по маркетингу, а маркетинг — это уже не эмоции, это деньги.

«В нашем таком психологическом восприятии блондинка — это всегда дружелюбие, молодость, некая детскость и наивность, которая цепляет с точки зрения эмоционального восприятия, хочется заострить на этой девушке внимание, хочется ей помочь, и она вызывает позитивные эмоции», — сказала маркетолог Оксана Апкарян.

И правда, кто лучше всех в истории продавался (ну, в смысле маркетинга)? Мерилин Монро, конечно. Секс-символ своего времени. С тех пор прошла еще туча времен, а в самой продаваемой рекламе до сих пор блондинки.

«А реклама очень часто направлена именно на мужчин. Даже женская реклама. Большинство мужчин, если видят брюнетку, это больше про интеллектуальность, про какие-то серьезные эмоции. А блондинка — это такой ребенок, только чуть-чуть выросший», — заявила маркетолог Оксана Апкарян.

И вот вам вроде бы развенчание мифа про интеллектуальность. Хотя генетики, которые занимаются темой серьезно, прыскают в кулак: гендерные и расовые различия не влияют на когнитивные способности, только порождают стереотипы.

«Ну, например, есть некие такие стереотипы, что мальчики более талантливы в математических науках или в инженерном деле. И благодаря этим стереотипам, соответственно, мальчиков чаще отдают на эти специальности, они получают более, может быть, качественное образование. Тем самым этот стереотип поддерживается», — отметил Александр Ракитько, директор по науке медико-генетического центра.

И теперь новое звучание приобретает вопрос: с чего тогда женщины хотят стать светлее? В смысле волос. Много ли видели блондинок, которые хотят перекраситься в черный? Немного. А, наоборот, высветлить волосы? И не сосчитаешь!

«Блонд любят все, потому что блонд придает образу яркости, легкости, романтичности, и подчеркивает индивидуальность», — заявила парикмахер-колорист Фатима Лерина.

Но давайте послушаем заслуженных блондинок. Вот одна из главных блонди Советского Союза — Светлана Немоляева. Ну помните же.

«Мне кажется, что вам не надо так много на это время тратить и зацикливаться на этом. Это же какая-то анекдотичная ситуация про блондинок. Ну, смешно. Ну, посмешили. Народ у нас очень остроумный, очень много смешных вещей придумывает», — заявила Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР.

Блондинка другого поколения вторит.

«Я не знаю, такие какие-то придуманные истории, как и многое другое. От цвета волос ничего не зависит, ни интеллект, ни характер, ни судьба, вообще нет. Я совершенно в это не верю», — заверила певица Валерия.

Может, хоть мужчины прольют свет? Не тот свет, что «переливается всеми красками, как отражением», а по логике? Шоумен Илья Гуров вот как раз перекрасился из брюнета в блондина. Не из-за IQ — чисто по красоте. И, как теперь говорят, выдал базу.

«Есть блондины, есть брюнеты, которые абсолютно тупые, как пробки. Элементарно человек не может в голове сложить три плюс три. Но на самом деле, мне кажется, от цвета волос это никак не зависит, потому что есть люди лысые, и они очень хорошо эрудированны», — отметил шоумен, певец Илья Гуров,

Вот! Главного-то нам бостонские ученые и не сказали. Что с лысыми делать будем? Ждем новых исследований. А пока зализываем раны. Ведь если верить Бостону, светловолосые девушки нас долгие годы водили за нос. Ну эти все «я же блондинка, объясни мне» или «молодой человек, я в этом ничего не понимаю». Вот и думай теперь, что безопаснее: якобы глупые брюнетки или якобы хитрые блондинки?