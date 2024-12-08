Дошкольники перед спецназом: оппозиция Грузии вторую неделю бунтует у здания парламента

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Большинство тех, кто приходит на митинги, — студенты.

«Добро пожаловать в постамериканский мировой хаос», — восклицает влиятельный Bloomberg. Мол, вот видите, что творится, когда США теряют хватку и снижают свое влияние.

Нет, проблема не в том, что США сейчас перестали контролировать мировой порядок, и этим пользуются другие. Проблема в том, что США давно уже потеряли то положение, которое у них было в первые годы после развала Советского союза, но цепляются за Олимп и применяют даже запрещенные приемы.

Так, например, на телеканале CNN вышло интервью с лидером группировки Хайят Тахрир аш-Шам. И его там подали как умеренного исламиста, строгого, но справедливого и патриотичного. Никого не смутил тот факт, что это признанный многими странами, в том числе Россией, в том числе самими США, террорист. Это как если бы мы записали интервью с Усамой бен Ладеном и вместе с ним оправдывали бы атаку на башни-близнецы. Его боевики сейчас захватывают сирийские города. И легализация их действий, оправдание — это тоже часть атаки, только на информационном фронте.

Эрдоган, например, называет захват территорий маршем оппозиции. Сам он такое придумал или ему кто подсказал, мы это еще выясним. Но то, что террористов уже называют просто оппозицией — это сильно. Удивительно, каким «резиновым» словом в устах политиков стало слово «оппозиция».

Яркий пример Грузия, где оппозиция вторую неделю бунтует у здания парламента после того, как действующее правительство приостановило переговоры про евроинтеграцию. Полиция впервые провела обыски в офисах оппозиции и нашла весь необходимый для захвата власти арсенал — коктейли Молотова, оружие. Дошло до того, что оппозиция в открытую решила вывести на улицы школьников. Это тоже демократия? Пытался разглядеть корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Возле парламента — молодые люди в масках. У них есть противогазы, водоотталкивающие костюмы, запас пиротехники. На головах — каски, в руках — самодельные щиты и бейсбольные биты. Строят баррикады в две линии обороны, поджигают мусорные баки и разводят костры. Большинство тех, кто приходит на митинги, — студенты.

«Первыми, кто начал протестовать, были несколько частных вузов, которые спонсировались американцами. Они создали кластер педагогов, профессоров, которые воспитывали этих ребят», — рассказал председатель партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

Манифестанты максимально наглядно создают символичную картинку под камеры — сжигают чучела неугодных, хоронят их. Как и фотографии красивых девушек в крови. Но не показывают снимки, где хорошо видно их место работы.

Президент Грузии с французским паспортом Саломе Зурабишвили буквально за несколько дней, как в СМИ попала эта запись, зовет на улицы детей.

«После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии», — заявила Зурабишвили.

Детей на проспекте Руставели действительно много. Перед спецназом выставляют даже дошкольников, которые едва научились ходить. Вот кучерявого мальчугана родители завернули в грузинский флаг и дали в руки знамя Евросоюза, а он скандирует заученный слоган. Другие бросают стеклянные бутылки в полицейских.

«Я думала, что мне делать, когда собиралась сюда идти. Если уже даже дети начали выходить! Что они то сделали, эти дети?», —сказала гражданка Грузии.

Сочувствие должен вызвать и школьник с флагом ЕС на плечах, рыдающий по своей «европейской мечте». Как когда-то в Киеве двадцати летняя студентка Олька Значкова мечтала о трусиках и том же ЕС.

«В августе мы уже пытались сражаться за свою страну, но все бесполезно, полиция все так же против нас», — сказал мальчик, гражданин Грузии.

Школа № 52 города Тбилиси, учащиеся которой после призыва президента присоединились к антиправительственным акциям. Их протест заключается в том, чтобы срывать уроки и бойкотировать своих преподавателей.

Этот лицей курирует научный фонд Шота Руставели. Он занимается координацией образовательных грузинских проектов, которые финансируются в основном ЕС и США. Программа образования проста и понятна: любить Европу, боготворить США, ненавидеть Россию.

«Они привели в школы бесплатных учителей, они преподавали английский бесплатно, и все наши подростки уже говорили по-английски, а по-русски говорить — это уже буллинг был», — заявила юрист, политолог Натали Аргвлияни.

В Кутаиси во время одной из акций, пострадал подросток, который пытался бросить бомбочку. Видео с лежащим без сознания ребенком разлетелось по соцсетям, заметно больше как раз по группам для протестующих.

«Первый раз за все время они вывели на митинги детей. В прямом смысле, не подростков, а детей выводили и ставили перед правоохранителями. Восемь, девять, десять лет», — отметил председатель партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

В офисах оппозиционных партий прошли обыски. Там нашли коробки с фейерверками, экипировку уличного борца за демократию, в которой радикалы устраивают побоища с полицией, и коктейли Молотова. В доме экс-министра обороны Грузии Кезерашвили, в котором сейчас живет лидер партии «Единое национальное движение» Чиковани, полицейские из тайника изъяли десятки единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Стоит напомнить, пост министра обороны Кезерашвили занимал в 2008 году. Тогда Грузия напала на Осетию и после принуждения к миру лишилась части своей территории.

«Мы искренне надеемся, что с 20 января следующего года подход как со стороны США, так и со стороны Европейского союза ко всему, что касается нашей страны и ее национальных интересов, станет более справедливым и уважительным», — заявил Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии.

По данным правительства Грузии, С 1 по 27 ноября только продажи пиротехники в стране выросли на 90%. Как ни парадоксально, но чем больше Грузия стремится в Евросоюз, тем больше навлекает на себя гнев Запада. А следом уже собираются лететь и пакеты санкций.

«В дополнение к продолжению объявленного нами ранее всестороннего пересмотра двустороннего сотрудничества, США готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции», — заявил Энтони Блинкен, госсекретарь США.

Отказала в кредитной помощи Германия. Нидерланды обратились в ЕС с просьбой отменить для Грузии безвизовый режим. После Латвии, Литвы, Эстонии и Канады санкции против «Грузинской мечты» ввела, куда уж без нее, даже Украина. Но этого тоже мало, чтобы отменить итоги выборов, протестующим остается надеяться уже только на иностранное чудо.

После того, как в офисах оппозиционных партий прошли обыски, где были изъяты в том числе и коробки с пиротехникой, на проспекте становится тише. Иногда кто-то из митингующих пытается заводить толпу и провоцировать полицейских. Но в целом можно сказать, что градус протеста сегодня понизился.