«Расстрельная» должность: чем заканчивают президенты Южной Кореи

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Matrix Images / Lee Kitae; 5-tv.ru

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Всего в истории страны было 13, включая нынешнего, президентов.

От внутриамериканских разборок трясет не только Европу. На этой неделе забурлила Южная Корея. Вкратце история такова — президент начал копать против лидера оппозиции, обвиняя его в коррупции. Тот в свою очередь начал процедуру импичмента президента, тоже обвиняя его в коррупции. Президент попытался ввести военное положение и заблокировать парламент, но депутаты все-таки в здание проникли и отменили военное положение. Получается 1:1. Сейчас идет гонка — кто кого быстрее до тюрьмы доведет.

Должность президента в Южной Корее на самом деле «расстрельная» — ни один из них не закончил свою жизнь тихо и мирно, почивая на лаврах. Всего в истории Кореи было 13, включая нынешнего, президентов.

Первый продержался на американских штыках всю войну, а после нее надоел, и скоротечный Майдан вынудил его бежать в США. Лидер оппозиции, правда, не задержался, его через два года свергли военные. Генерал Пак Чон Хи одной рукой восстанавливал экономику, другой — жестко давил протесты, для чего создал корейское ЦРУ. Его глава и застрелил президента на ужине. Либерал не продержался и года у власти, заговор и новый генерал — президент, который продолжил дело убитого сослуживца. При нем окончательно экономику страны поделили чеболи — 30 семейных корпораций, но вместо тихой пенсии и этот, и следующий президенты попали в тюрьму за коррупцию и жесткое подавление демонстраций. Все потому что седьмым и восьмым президентами стали оппозиционеры. Они объявили войну коррупции и проиграли ее: у обоих дети были осуждены за лоббизм интересов чеболей.

Два последующих президента также не удержались от соблазнов — обоих поймали на взятках. Один сам не выдержал позора, другой получил срок в 17 лет. Большие надежды были на первую женщину во главе Кореи, говорила дельные вещи. Потом выяснилось, что решения принимала, советуясь с подругой-гадалкой. Коррупция, импичмент, суд, срок.

12 и 13 президенты Южной Кореи уверяли, что они точно не такие. Но одного уже обвиняют в покровительстве зятю, а второй, хоть и сам бывший прокурор, закрывал глаза на дорогие подарки от бизнеса его молодой жене. Вот он и решил ввести военное положение в стране и проиграл эту битву. Но зато жене будет в чем носить передачки.