Фото, видео: www.globallookpress.com/Cristian Cristel; 5-tv.ru

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Итоги первого тура были отменены.

Евросоюз начинает все сильнее трясти. Если угодно сравнить, то ЕС как самолет, который входит в штопор, и чем ближе земля и чем выше скорость, все сильнее начинают вибрировать отдельные детали. Бывает, что и отваливаются. В Румынии форменная чехарда с выборами. В борьбе за президентское кресло в первом туре победил мало кому известный беспартийный университетский преподаватель Кэлин Джорджеску. Кандидаты от двух основных партий не вышли во второй тур. А он должен был состояться восьмого числа. Но его отменили, причем после очень долгих разборок и скандалов, и когда началось уже досрочное голосование.

Ничего нового — ищут российский след. Точнее, российско-китайский. Джорджеску не вел традиционной кампании, а записывал ролики для TikTok, хорошо отзывался о Путине, плохо — о Зеленском, и ставил под вопрос существование баз НАТО в его стране. Что самое интересное, за Джорджеску проголосовало даже большинство представителей диаспоры, то есть людей, живущих за пределами Румынии. Чувствуете мир, основанный на правилах, когда диаспора выбирает Майю Санду в Молдове —это хорошо, когда Джорджеску — это плохо?

Не помогли даже прямые угрозы со стороны Вашингтона, мол, это, конечно, выбор румынского народа, но денег вам больше не видать.

«Забота румынского народа — быть счастливым. Они не могут быть счастливы, тратя деньги на другие вещи. Если НАТО обороняется, то оно должно оставаться оборонительным. Я верю в одно: у Румынии нет ни перед кем обязательств», — заявил Кэлин Джорджеску.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела двух мужчин были найдены у границ Румынии. По информации представителей государственной пограничной службы, погибшие пытались попасть в страну с территории Украины.